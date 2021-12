Advertising

mattinodinapoli : Morta Pupetta Maresca, la dark lady di camorra aveva 86 anni - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Malore in casa, è morta questa sera Pupetta Maresca LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Pupetta

Fanpage.it

... a seguito della quale la stessaMaresca venne minacciata di morte più e più volte: "C'era in palio la mia vita. Se avessi taciuto, sareinel silenzio e nell'indifferenza generale. ...... a seguito della quale la stessaMaresca venne minacciata di morte più e più volte: "C'era in palio la mia vita. Se avessi taciuto, sareinel silenzio e nell'indifferenza generale. ...Addio a Pupetta Maresca, aveva 86 anni: è scomparsa nella sua casa di Castellammare, dove era nata il 19 gennaio del 1935. Vedova del boss Pasquale Simonetti, detto Pascalone 'e Nola e sorella di ...Morta ad 86 anni Assunta “Pupetta”, Maresca, la “regina” della camorra negli anni Ottanta. È morta ad ottantasei anni Assunta Maresca, conosciuta come Pupetta: aveva 86 anni. La donna si spenta nella ...