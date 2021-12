Crescono del 46% i ricoveri degli under 18, nessun giovane vaccinato in terapia intensiva: il report dagli ospedali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il contagio corre tra i giovani, ma sono i non vaccinati a subire le conseguenze più gravi dell’infezione da Sars-CoV-2. L’ultimo report degli ospedali sentinella di Fiaso – la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere -, indica che nella settimana compresa tra il 21 e il 28 dicembre sono cresciuti del 46,7% i pazienti ricoverati per la Covid-19 e che hanno meno di 18 anni. Nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella il numero dei giovani allettati è passato da 45 a 66 in sette giorni. Tre di loro, inoltre, sono stati ricoverati in terapia intensiva. Dei 66 ricoverati, il 56% ha un’età compresa tra 0 e 4 anni, mentre il 44% rientra nella fascia 5-18 anni. nessuno dei ricoverati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il contagio corre tra i giovani, ma sono i non vaccinati a subire le conseguenze più gravi dell’infezione da Sars-CoV-2. L’ultimosentinella di Fiaso – la Federazione italiana aziende sanitarie eere -, indica che nella settimana compresa tra il 21 e il 28 dicembre sono cresciuti del 46,7% i pazienti ricoverati per la Covid-19 e che hanno meno di 18 anni. Nei quattropediatrici e nei reparti di pediatria dei 21sentinella il numero dei giovani allettati è passato da 45 a 66 in sette giorni. Tre di loro, inoltre, sono stati ricoverati in. Dei 66 ricoverati, il 56% ha un’età compresa tra 0 e 4 anni, mentre il 44% rientra nella fascia 5-18 anni.o dei ricoverati ...

