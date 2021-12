Piano per il rientro in classe: screening di massa e FFP2 per i docenti: chiesto un parere al CTS (Di martedì 28 dicembre 2021) Ritorno in classe in piena sicurezza. Il governo vuole evitare il ricorso alla didattica a distanza anche se i contagi dilagano e la variante Omicron, altamente trasmissibile, mette a rischio le misure messe in atto dall'esecutivo per contenere l'emergenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) Ritorno inin piena sicurezza. Il governo vuole evitare il ricorso alla didattica a distanza anche se i contagi dilagano e la variante Omicron, altamente trasmissibile, mette a rischio le misure messe in atto dall'esecutivo per contenere l'emergenza. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Necessario tagliare tasse e c… - reportrai3 : Si entra da un ingresso secondario riservato, e quando finalmente si arriva al piano ci si ritrova in corridoi così… - LegaSalvini : #SALVINI: “IN SETTIMANA LA LEGA PRESENTERÀ A DRAGHI LA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE PER L’ENERGIA” - Alfonso0070 : RT @ilquotidianoweb: INDUSTRIA EUROPEA 4.0, ECCO IL PIANO PER PORTARE GIOIA TAURO ALL’ECCELLENZA - Avv_Nike : RT @salvatorebrizzi: Abbiate fede, la luce non può essere soppressa e prevale sempre sulle tenebre. Serenità e pace sono i premi per chi co… -