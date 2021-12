Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni su Gianmaria: "Ha votato Alessandro perché rosica" (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex tronista e all'ex corteggiatore non hanno creduto alle motivazioni di Antinolfi sulla nomination. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex tronista e all'ex corteggiatore non hanno creduto alle motivazioni di Antinolfi sulla nomination.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - giuliodjsun : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello - nianlovers1 : @Thomas20000000 In verità è andata diversamente, ma che grande fratello guardi? ?? - persona_kth : Ogni volta che vedo il grande fratello in tendenza mi muore un neurone -