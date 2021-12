(Di lunedì 27 dicembre 2021) 2022 per i minorenni e per chi decide di fare sci alpino La stagione sciistica, dopo lo stop degli scorsi anni è ripartita, ma dal primocambiano alcune. Vediamole tutte per evitare di incorrere in sanzioni. La prima regola che entrerà in vigore da2022 è l’obbligo di possedere una assicurazione per tutti coloro che scelgono di utilizzare leda sci alpino. Sono escluse dall’obbligo leda fondo. Nello specifico la persona deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati alle persone o alle cose. Ma molti stabilimenti sciistici si sono già organizzati per includere nello skipass anche il costo dell’assicurazione che è di circa 2-3 euro giornalieri, per un totale di 50 euro annuali. Attenzione alle sanzioni, perché chi viene ...

... con l'obiettivo di trascorrere le festività natalizie sulleda. Uno di loro però è risultato positivo ed è quindi stato messo in isolamento, così come gli altri due che risultavano '...... con l'obiettivo di trascorrere le festività natalizie sulleda. Uno di loro però è risultato positivo ed è quindi stato messo in isolamento, così come gli altri due che risultavano '...Piste da sci, le nuove regole da osservare dal 1° gennaio 2022 per i minorenni e per chi decide di fare sci alpino ...In quarantena in albergo perché positivo al Covid, il giorno di Natale è uscito per andare a sciare insieme a due "contatti stretti", anche loro in quarantena. Un turista olandese, in vacanza a Sauze ...