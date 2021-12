Pescara, mamma e figlia di tre anni bussano in Questura a Natale: “Non mangiamo da due giorni”. Gli agenti danno loro cibo e coperte (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giorno di Natale una 31enne di origini nigeriane e la figlia di tre anni hanno bussato alla Questura di Pescara chiedendo aiuto e ospitalità, raccontando di non mangiare da due giorni e non avere un posto dove andare. Arrivavano dalla Germania e la donna era in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Sono state aiutate dagli agenti, che hanno dato loro cibo e coperte, accompagnandole poi alla vicina struttura della Caritas dove hanno trascorso la notte. Sono in corso indagini per ricostruire la storia della donna e cosa abbia fatto dall’arrivo a Pescara fino al momento in cui ha bussato alla Questura. “La ragazza era giunta in treno dalla Germania e non aveva alcun punto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giorno diuna 31enne di origini nigeriane e ladi trehanno bussato alladichiedendo aiuto e ospitalità, raccontando di non mangiare da duee non avere un posto dove andare. Arrivavano dalla Germania e la donna era in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Sono state aiutate dagli, che hanno dato, accompagnandole poi alla vicina struttura della Caritas dove hanno trascorso la notte. Sono in corso indagini per ricostruire la storia della donna e cosa abbia fatto dall’arrivo afino al momento in cui ha bussato alla. “La ragazza era giunta in treno dalla Germania e non aveva alcun punto di ...

