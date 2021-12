Stati Uniti, lo sfogo di Kamala Harris: «Usata da Joe Biden per vincere, non per governare» (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ha confidato a collaboratori e alleati più stretti: finché Joe Biden, in campagna elettorale, ha avuto bisogno di lei per sconfiggere Donald Trump, Kamala Harris era al centro dell’attenzione mediatica e le sue istanze erano portate avanti anche dal numero uno dei democratici. Poi, arrivato il momento di governare, la vicepresidente è stata lasciata in un cono d’ombra. Questo è lo sfogo di Harris che si è lamentata della difficoltà nel gestire i dossier che le sono Stati affidati, dai diritti civili all’immigrazione, senza un’equa copertura della stampa. Il New York Times ha parlato di «frustrazione» della vicepresidente, la quale ha ritenuto che la marginalità del suo ruolo derivi dal fatto che, per la prima volta, a coprire quell’incarico non c’è un uomo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ha confidato a collaboratori e alleati più stretti: finché Joe, in campagna elettorale, ha avuto bisogno di lei per sconfiggere Donald Trump,era al centro dell’attenzione mediatica e le sue istanze erano portate avanti anche dal numero uno dei democratici. Poi, arrivato il momento di, la vicepresidente è stata lasciata in un cono d’ombra. Questo è lodiche si è lamentata della difficoltà nel gestire i dossier che le sonoaffidati, dai diritti civili all’immigrazione, senza un’equa copertura della stampa. Il New York Times ha parlato di «frustrazione» della vicepresidente, la quale ha ritenuto che la marginalità del suo ruolo derivi dal fatto che, per la prima volta, a coprire quell’incarico non c’è un uomo ...

