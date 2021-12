Migranti | Fratoianni | ' Salvini eviti propaganda sgradevole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "?Due anni fa, quando eravamo al fianco di Carola Rackete che con Sea Watch aveva salvato decine di esseri umani, Matteosi era premurato di scatenarci sui social l'odio e gli insulti dei suoi fan, una montagna di insulti e minacce. Oggi, che la giustizia italiana ha riconosciuto che Carola ha semplicemente rispettato la legge,dovrebbe smetterla con la sua". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola. “Le Ong, contrariamente a quello che lui dice, non sono pirati -aggiunge il leader Si- piuttosto pensi ai suoi esponenti locali come il segretario provinciale di Brescia che pare abbia trasformato dei suoi appartamenti in dormitori illegali per cinesi. E quando ironizza dei velieri che ha visto sulla playmobil pensi ...