Sicilia | scosse di terremoto nel Catanese | magnitudo tra 2 4 e 3 3

Diverse scosse di terremoto - di magnitudo tra 2.4 e 3.3 - sono state registrate nel Catanese: lo sciame sismico è stato avvertito nettamente dai residenti. Come riporta l'Ingv, l'istituto di geofisica e vulcanologia, la scossa più rilevante - di magnitudo 3.3 - è avvenuta a 6 km a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, alla profondità di 9 km. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

