Sesso con minorenni, arrestata una maestra elementare: “Filmati con i ragazzini” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’insegnante di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri di Bari per un’inchiesta per corruzione di minorenni e pornografia minorile. I militari dell’Arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del tribunale del capoluogo pugliese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la maestra, attraverso i social network, con il nickname “Zia Martina“, la scorsa estate, ha adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali all’interno di un B&B di Bari. La donna si trova ora ai domiciliari. Nel provvedimento cautelare, alla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporti sessuali con un minore, nonché di aver compiuto atti sessuali nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’insegnante di 45 anni è statadai carabinieri di Bari per un’inchiesta per corruzione die pornografia minorile. I militari dell’Arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del tribunale del capoluogo pugliese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la, attraverso i social network, con il nickname “Zia Martina“, la scorsa estate, ha adescato alcuni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali all’interno di un B&B di Bari. La donna si trova ora ai domiciliari. Nel provvedimento cautelare, alla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporti sessuali con un minore, nonché di aver compiuto atti sessuali nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche ...

