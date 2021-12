Nuovo record di contagi in Gran Bretagna, quasi 120 mila in 24 ore (Di giovedì 23 dicembre 2021) ... all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati, si legge oggi in Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e ... Leggi su ansa (Di giovedì 23 dicembre 2021) ... all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati, si legge oggi in Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, record contagi da oltre due mesi. #Quartadose dalla settimana prossima. - poliziadistato : Mondiali ?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 uno straordinario #AlessandroMiressi è campione del mondo nei 100… - Eurosport_IT : MIRESSI VOLAAAAAAAAAAA ??????? Quarto oro per l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi: l'azzurro stabilisce anche il nuovo… - JMMartin37 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo record assoluto di contagi da Covid nel Regno Unito dall'inizio della pandemia: sono stati registrati quasi 120 mil… - repubblica : Coronavirus nel mondo. Regno Unito, nuovo record di contagi: 120mila in un giorno. AstraZeneca: la nostra terza dos… -