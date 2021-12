La Iapichino al rientro dopo l' infortunio | Riparto da Ancona

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Larissaè pronta per tornarel'che le ha fatto saltare i Giochi di Tokyo. Lo farà adai campionati italiani juniores e promesse: "Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv, ...

Larissa si è confidata ad Atletica TV, col papà e allenatore Gianni. La toscana sarà in pedana ancora ad Ancona il 5 - 6 febbraio, poi incontrerà le avversarie internazionali alla ...Larissaha raccontato l'amarezza per non essere andata in Giappone quest'estate: ' Rinunciare alle Olimpiadi è stata dura, soprattutto nei primissimi giorni dopo l'infortunio , poi mi sono ...Larissa Iapichino è pronta per tornare dopo l’infortunio che le ha fatto saltare i Giochi di Tokyo. Lo farà ad Ancona ai campionati italiani juniores e promesse: "Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv, ...Larissa Iapichino ha passato sei mesi difficili dopo l'infortunio alla caviglia rimediato ai Campionati Italiani Assoluti: era fine luglio, a Rovereto dovette fare i conti con un problema fisico che l ...