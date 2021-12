ASCOLTITV 22 DICEMBRE 2021 | PINOCCHIO 16 | 4% | CHI L’HA VISTO 10 | 4% | FREUD CHIUDE AL 7 | 9% | L’ULTIMA DI MARE FUORI 6 | 1% | SOLITI IGNOTI 19 | 3% VS STRISCIA 14 | 9%

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ASCOLTI TV 22· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1157 20.30UnoMattina – 1036 18.66Storie Italiane – 823 15.95Tg1 Speciale – 937 13.87È Sempre Mezzogiorno (12.40) – 1807 14.86Tg1 – 3216 23.22Oggi è un Altro Giorno – 1891 15.16Paradiso delle Signore – 2047 18.86Tg1 – ndPres. Vita in Diretta – 1886 16.57Vita in Diretta – 2269 17.21L’Eredità – 3130 19.22L’Eredità – 4098 22.13Tg1 – 4878 22.84– 4571 19.32– 3147 16.44 1568 13.96 305 13.12 1922 18.33Mina e Celentano – 908 11.89 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xP5 News – xCaduta Libera (R) – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV DICEMBRE

Ascolti TV " Ieri sera, lunedì 20, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Blanca , la fiction TV andata in onda ... #pic.twitter.com/muCKsUjxH7 ? Cinguetterai (@...Ascolti TV " Ieri sera, venerdì 17, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con The Voice Senior andato in onda ...5 mln) dal #Gfvip (3,3 milioni) #? MasterBB (@MasterAb88)...Ecco gli appuntamenti in prima serata per giovedi 23 dicembre 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su ...Successo straordinario per la fiction Blanca in onda sulla rai e girata quasi interamente a Genova. La Rai e Lux Vide sono già al lavoro per la scrittura di Blanca 2. di Matteo Angeli. L'episodio fina ...