Scuola, Bianchi sulla linea dei presidi: errore allungare le vacanze natalizie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata. La Scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione. C'è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'allungamentoè una misura sbagliata. Laè il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione. C'è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, allungare le vacanze di Natale per contenere i casi? Per il ministro Bianchi è “sbagliato”, Palù (Aifa) fav… - RaiNews : Scuola, Bianchi: 'L'allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata' - Italia_Notizie : «Caro Bianchi, giù le mani dalle due prove scritte della Maturità 2022. Il Covid non sia un pretesto per amputare l… - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Scuola: Anzaldi (Iv), 'Bianchi chiarisca su occupazioni' - Emanuele676 : RT @FraPrincipess_: Il ministro Bianchi ha finalmente capito qual è il vero problema della scuola italiana. Se questi son competenti, pos… -