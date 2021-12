Palazzo Chigi o il Quirinale? Draghi: “Sono un nonno a servizio delle Istituzioni” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Un futuro ancora a Palazzo Chigi o al Quirinale? “Aridaje”. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, Mario Draghi scherza con i giornalisti che gli domandano sul futuro dell’esecutivo e su un eventuale “promozione” a Presidente della Repubblica. “Rispondo a questa domanda così Sono sicuro che nessun altro me le farà”, dice scherzando il Premier aprendo la conferenza. “I miei destini personali non contano assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle Istituzioni”, le parole di Draghi. “La responsabilità della decisione -evidenzia- è interamente nelle mani delle forze politiche, non ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Un futuro ancora ao al? “Aridaje”. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, Marioscherza con i giornalisti che gli domandano sul futuro dell’esecutivo e su un eventuale “promozione” a Presidente della Repubblica. “Rispondo a questa domanda cosìsicuro che nessun altro me le farà”, dice scherzando il Premier aprendo la conferenza. “I miei destini personali non contano assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro,un uomo, se volete un, al”, le parole di. “La responsabilità della decisione -evidenzia- è interamente nelle maniforze politiche, non ...

