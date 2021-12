Dai regali al cenone, i consigli del Wwf per un Natale green (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manca davvero pochissimo a Natale. Le corse all’ultimo regalo sono già cominciate, così come le spese per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25 dicembre. I gruppi su whatsapp dedicati al Capodanno già contano centinaia, anzi, migliaia di messaggi che verranno letti sotto le luci colorate dell’albero di Natale. Molti non sanno ancora cosa mangeranno durante le feste, qualcuno è ancora indeciso sul regalo da fare ai propri cari. Ma una cosa è certa: diventeremo dei super consumatori rispetto agli altri giorni dell’anno e i rifiuti aumenteranno in media del 30%. Soltanto i regali produrranno 75mila tonnellate tra carta e cartone. Plastiche monouso, nastri e coccarde, incarti, imballaggi di dolciumi, destinati spesso alla raccolta differenziata, provocheranno un aumento del volume dei rifiuti. Il risultato è un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manca davvero pochissimo a. Le corse all’ultimo regalo sono già cominciate, così come le spese per ildella vigilia e per il pranzo del 25 dicembre. I gruppi su whatsapp dedicati al Capodanno già contano centinaia, anzi, migliaia di messaggi che verranno letti sotto le luci colorate dell’albero di. Molti non sanno ancora cosa mangeranno durante le feste, qualcuno è ancora indeciso sul regalo da fare ai propri cari. Ma una cosa è certa: diventeremo dei super consumatori rispetto agli altri giorni dell’anno e i rifiuti aumenteranno in media del 30%. Soltanto iprodurranno 75mila tonnellate tra carta e cartone. Plastiche monouso, nastri e coccarde, incarti, imballaggi di dolciumi, destinati spesso alla raccolta differenziata, provocheranno un aumento del volume dei rifiuti. Il risultato è un ...

