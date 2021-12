A Milano lunghe code per i tamponi in farmacia: "Situazione drammatica" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella farmacia di corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettare fuori il proprio turno per fare un tampone. A Milano e' corsa al tampone per chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelladi corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettare fuori il proprio turno per fare un tampone. Ae' corsa al tampone per chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano lunghe A Milano lunghe code per i tamponi in farmacia: "Situazione drammatica" Nella farmacia di corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettare fuori il proprio turno per fare un tampone. A Milano e' corsa al tampone per chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve rientrare a casa dai parenti, e per chi, non vaccinato, ha bisogno del Green pass per andare a lavoro. Tamponi per ...

