(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – C’è spazio anche per ilall’assemblea di Confindustria che si è svolta questo pomeriggio presso il seminario arcivescovile. Quando c’è Oreste, del resto, è impossibile esimersi da una divagazione sul tema. Al centro del dibattito, naturalmente, il momento delicato che sta vivendo il, falcidiato dai contagi da-19. Il Benevento è stato suo malgrado “vittima” di questa situazione, vedendosi rinviare a data da destinarsi la gara con il Monza, bloccato dall’Asl brianzola. “Ilnon ha fermato il campionato, il campionato lo ha fermato chi, pensando che fosse finito il, ha abbassato la guardia e ha consentito alle persone di comportarsi in una maniera non rispettabile. Ci sono società che non hanno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vigorito e il covid nel #Calcio: 'Ingiusto fermare una sola squadra che non ha nemmeno un positivo' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito covid

Ottopagine

La gara in programma al "" alle 18.30 di domenica 19 dicembre è stata quindi rinviata a ... sono stati riscontrati nuovi casi di positività al- 19 all'interno del gruppo squadra, con ......Calcio comunica che in data odierna è pervenuta richiesta ufficiale da parte dell'AC Monza di rinvio della gara in programma domani al "Ciro" alle ore 18,30 "per emergenza sanitaria- ...Il “Ciro Vigorito“, dunque, rimarrà chiuso domani, con la Strega che chiude anticipatamente il suo 2021 tra le mura amiche. Monza; preso atto della comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (A ...Alla stessa ora c’è anche Brescia-Cittadella, mentre alle 16.15 è in programma Perugia-Ternana. Alle 14 tocca al Parma. Dopo i cinque anticipi di ieri oggi si giocano tre gare. Serie B: il programma d ...