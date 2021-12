Obbligo vaccinale per dipendenti pubblici | Sindacato Cub pubblico impiego attacca il governo

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - FranAltomare : Quindi invece di istituire un sacrosanto obbligo vaccinale stiamo legittimando una minoranza di beoti e analfabeti… - AndreaVallascas : Speranza, Draghi e Bianchi sono pronti a ragionare sulla proposta di introdurre l'obbligo vaccinale surrettizio per… - Faraone2016 : RT @LaVeritaWeb: Il costituzionalista: «La pandemia favorisce il governo dei burocrati. Negli Usa il green pass è stato bocciato, impariamo… - Lorenzxo2 : RT @towerfelix: E anche a #Halle si scende in piazza contro l’obbligo vaccinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Per chi arriva dall'Italia però basterà presentare un certificato, un tampone o un ... Così, a inizio mese, il governo di Dublino ha introdotto l'di tampone per tutti i vaccinati che ...Dunque 'al momento l'ordinanza non indicherà il tipo di mascherina ma l'di indossarla all'... insieme all'assessore D'Amato, il nuovo Hubper adulti della ASL Roma 5 a Tivoli, vicino ...Il neo cancelliere ha dato l'annuncio da Roma dove era in visita ufficiale: per Capodanno la Germania potrebbe valutare un tetto massimo di 10 persone ...Il primo cittadino ha sottoscritto un appello per costringere gli studenti al vaccino o al tampone. Il sindacato: "Minorenni cacciati da scuola per la scelta dei genitori? Inaccettabile lesioni ai dir ...