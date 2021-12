(Di martedì 21 dicembre 2021)De, il gup dihato ail32enne che, il 15 luglio scorso, ha fornito all’attore l’eroina che lo avrebbe ucciso. Per le accuse, avvalorate dalle indagini e dagli ultimi esami autoptici e tossicologici, la Procura diriparte dai riscontri con cui si è chiusa l’inchiesta. Risultati che hanno confermato i sospetti emersi a ridosso della morte dell’attore avvenuta il 14 luglio scorso. Quando in casa di Degli inquirenti al lavoro sul caso hanno trovato tracce di. E quando, restringendo il campo delle indagini, il cerchio si è stretto intorno alla figura di un, Mustafa Minte Lamin, di 32 anni, ora accusato di ...

Advertising

SkyTG24 : Morte Libero De Rienzo, rinviato a giudizio pusher che gli diede droga - FarodiRoma : L’attore Libero Di Rienzo morto a causa della droga cedutagli da un pusher. Rinvio a giudizio per Mustafa Minte Lam… - SecolodItalia1 : Libero De Rienzo, il gup di Roma rinvia a giudizio il pusher gambiano che gli diede la droga - telodogratis : Libero De Rienzo, a giudizio il pusher che gli diede la dose letale - NDroghe : 'nesso di causalità tra il decesso di #DeRienzo e la cessione di #eroina' #rassegnastampa #21dicembre #droga… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

stato rinviato a giudizio dal gup di Roma Mustafa Minte Lamin, il cittadino gambiano di 32 anni che avrebbe ceduto l' eroina aDe, l'attore trovato morto per overdose lo scorso luglio nel suo appartamento di Roma. A Minte il pm Francesco Minisci della Procura di Roma, che a settembre scorso aveva chiuso le ...Ci sono nuovi importanti aggiornamenti sul casodi. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi dettagli riguardo all'attuale posizione legale del pusher che lo scorso luglio fornì all'attore l'eroina. Come saprete, Disi è spento ...I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato a Termini Imerese una «comunità alloggio per anziani». Le indagini sono state coordinate dalla procura. I tre responsabili della cooperativa sociale.Non avrebbero rispettato gli standard minimi previsti per un centro destinato alla cura degli anziani e sarebbero riusciti a ottenere l’iscrizione della cooperativa all’albo comunale grazie ad alcune ...