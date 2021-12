La Danimarca pagherà il Kosovo per ospitare decine di carcerati (Di martedì 21 dicembre 2021) Grazie a un accordo firmato ieri dai governi dei due paesi, molto criticato anche perché coinvolge solo i detenuti stranieri Leggi su ilpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Grazie a un accordo firmato ieri dai governi dei due paesi, molto criticato anche perché coinvolge solo i detenuti stranieri

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: La Danimarca pagherà il Kosovo per ospitare decine di carcerati - ilpost : La Danimarca pagherà il Kosovo per ospitare decine di carcerati - Merky83 : @isabfont @davcarretta Sono stati anche in lookdown molto di più e le mascherine a parte nella parte fiamminga le h… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: #Danimarca Cerco Carceri; pago bene?? Le Prigioni sono Strapiene di #Stranieri. La Danimarca Affitta 300 celle in #Koso… - Hero9004 : RT @laperlaneranera: #Danimarca Cerco Carceri; pago bene?? Le Prigioni sono Strapiene di #Stranieri. La Danimarca Affitta 300 celle in #Koso… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca pagherà Carriere più lunghe (ma lavorando di meno), l'agenda del 2022 e il problema della sicurezza E in Danimarca si supererà addirittura la soglia dei 73 anni. I motivi sono svariati. C'entra il ... il compromesso raggiunto nella maggioranza prevede che l'impresa che viola la procedura pagherà il ...

Il Governo non mette più soldi sulle bollette. Spunta l'idea delle rate ... nonostante non ne soffra tanto la carenza a causa del suo mix energetico l'Italia pagherà di più ... Austria, Danimarca e Paesi Bassi. Mentre si studiano altre vie, anche con accordi congiunti per ...

La Danimarca pagherà il Kosovo per ospitare decine di carcerati Il Post E insi supererà addirittura la soglia dei 73 anni. I motivi sono svariati. C'entra il ... il compromesso raggiunto nella maggioranza prevede che l'impresa che viola la procedurail ...... nonostante non ne soffra tanto la carenza a causa del suo mix energetico l'Italiadi più ... Austria,e Paesi Bassi. Mentre si studiano altre vie, anche con accordi congiunti per ...