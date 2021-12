Juventus-Cagliari 2-0 | la apre Kean la chiude Bernardeschi i bianconeri proseguono la rimonta

(Di martedì 21 dicembre 2021) La squadra di Allegri va in vantaggio nel primo tempo, sembra in controllo ma nel secondo gli uomini di Mazzarri sprecano due palle gol fino alla rete dell’esterno toscano

... sembra in controllo ma nel secondo gli uomini di Mazzarri sprecano due palle gol fino alla rete dell'esterno toscano Labatte ilper 2 - .0 e continua la sua rimonta in classifica. ...Ildegli epurati Godin e Caceres presenta la sorpresa Pereiro al fianco di Joao Pedro. L'avvio è vivace, con la Juve che mantiene palla e iniziativa e dopo 10 minuti colpisce un palo con un ...La Juventus batte il Cagliari per 2-.0 e continua la sua rimonta in classifica. L’Atalanta infatti pareggia per 0-0 con il Genoa ed ora il quarto posto che vuol dire zona Champions è solo a 4 punti.CALCIO – La Juventus chiude il 2021 con un successo, il decimo del campionato, superando in casa un Cagliari tutto orgoglio e volontà. Finisce 2-0 all’Allianz Stadium grazie ai gol di Kean e ...