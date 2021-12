Gru crollata a Torino | il testimone genovese | “Ho visto la morte cadermi addosso”

Advertising

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - telodogratis : Gru crollata a Torino, 3 operai morti: la prima svolta nell’inchiesta - grafuio : RT @romatoday: Gru crollata a Torino, 3 operai morti: la prima svolta nell'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Gru crollata

Il fissaggio finale del braccio non era stato ancora ultimato. Dei tre perni richiesti, due erano stati inseriti e avvitati quando tutto è ...Genova " Ho sentito uno scricchiolio e un rumore di ferri che sbattevano, mi ha salvato l'istinto perché ho accelerato e laha colpito il montante anteriore della mia auto . Se fossi rimasto più indietro probabilmente non avrei avuto scampo". Pier Luigi Erre, 33 anni di Alghero, da due anni abita a Genova.Il fissaggio finale del braccio non era stato ancora ultimato. Dei tre perni richiesti, due erano stati inseriti e avvitati quando tutto è crollato ...ROMA - Si terrà quest'oggi l'Informativa urgente del Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che arriva il giorno dopo del presidio dei sindacati e in concomitante con la tesi degli inves ...