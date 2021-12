Advertising

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - infoitcultura : Adriana Volpe: 'Soleil consapevole del teatrino con Alex', Delia dice la sua - BITCHYFit : Adriana Volpe: “Soleil consapevole del teatrino con Alex”, Delia dice la sua -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

... nonostante i tentativi della regia di non inquadrare la sua poltrona vuota, alcune immagini catturate dagli spettatori hanno mostrato cheè stata per un'ora l'unica opinionista ...stronca Soleil Sorge "Non sei vittima di Alex Belli"/ Delia Duran applaude Una, però, l'ipotesi che in più avanzano: 'È stato costretto dalla moglie Delia Duran a togliere il 'segui' a ...Nella puntata di domani de I Fatti Vostri ci sarà un importante ritorno. Un ospite che mancava da molti anni. Ecco di chi si tratta.Adriana Volpe attacca Soleil Sorge. L'opinionista del GF VIP è intervenuta per dire la sua durante il confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e mamma Wendy. Delia Duran appoggia Adriana Volpe contro So ...