Un nuovo aggiornamento per Nine to Five è arrivato su Stadia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Redhill Games ha rilasciato l'hotfix 0.4.0.1 per Nine to Five su Stadia che apporta alcune modifiche alle armi e apporta alcuni miglioramenti alle correzioni specifiche di Stadia. Di seguito l'elenco delle modifiche: Bilanciamento delle armi Il danno base del viceré è aumentato: 110 ? 143 Il moltiplicatore critico del viceré è diminuito: 1.35 ? 1.15 Il rateo di fuoco delle Canarie è diminuito: 780 ? 650 Risolto un problema per cui i nemici non sentivano il suono di rianimazione nelle vicinanze. Risolto un problema per cui le trame non venivano caricate sulla Vecchia New York su Google Stadia. Risolto un problema per cui i sondaggi in-game non funzionavano su Google Stadia. Risolto un problema per cui i giocatori potevano correre in silenzio mentre impugnavano un'arma ...

