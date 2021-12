In macchina con una mazza da baseball: denunciate 2 persone alle porte di Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno denunciato a piede libero un 40enne originario della Serbia e un 52enne di Napoli, poiché trovati in possesso rispettivamente di una mazza da baseball (della lunghezza di 80cm ed occultata sotto il sedile) e di un coltello a serramanico (della lunghezza complessiva di 17cm ed occultato in un marsupio). Un 22enne Romano è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Ostia poiché, a seguito di un controllo della circolazione stradale, è stato accertato che non ha mai conseguito la patente di guida. Leggi anche: Ostia, alcol, droga e macchine rubate: 4 persone denunciate Droga e guida sotto effetto di alcol A Vitinia, a seguito di controlli eseguiti dalla locale Stazione Carabinieri, due esercizi commerciali sono stati sanzionati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno denunciato a piede libero un 40enne originario della Serbia e un 52enne di Napoli, poiché trovati in possesso rispettivamente di unada(della lunghezza di 80cm ed occultata sotto il sedile) e di un coltello a serramanico (della lunghezza complessiva di 17cm ed occultato in un marsupio). Un 22enneno è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Ostia poiché, a seguito di un controllo della circolazione stradale, è stato accertato che non ha mai conseguito la patente di guida. Leggi anche: Ostia, alcol, droga e macchine rubate: 4Droga e guida sotto effetto di alcol A Vitinia, a seguito di controlli eseguiti dalla locale Stazione Carabinieri, due esercizi commerciali sono stati sanzionati ...

