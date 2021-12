Ema approva il vaccino Novavax, è il quinto in Europa (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. È il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa. Leggi anche... Silvio Garattini: "Novavax è un vaccino diverso, studiato contro le varianti" (di N. Boffa) Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Ue delanti-Covid Nuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. È ilcontro il virus del Covid autorizzato in. Leggi anche... Silvio Garattini: "è undiverso, studiato contro le varianti" (di N. Boffa)

