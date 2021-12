Carrie Bradshaw avrebbe potuto salvare Mr Big se avesse fatto questo?

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 dicembre 2021) SPOILER ALERT La prima puntata dell’attesissimo sequel di Sex and the City, And Just Like That, ci ha colto tutti di sorpresa con un colpo di scena assolutamente inaspettato: la morte di Mr. Big, il grande amore della protagonista. Nella puntata in questione,(Sarah Jessica Parker) rientra a casa e trova Big riverso a terra a seguito di un infarto, ma ancora in vita e cosciente, anche se incapace di parlare. Allarmata, corre verso di lui, inginocchiandosi a terra e tenendogli la testa e la parte superiore del busto, gridando il suo nome e accarezzandogli il viso. Pochi secondi dopo, Big muore tra le sue braccia, mentre la voce fuori campo annuncia: “And just like that…Big died”. La drammatica fine di Big ha prevedibilmente sconvolto gran parte del pubblico, che non hafar altro che ...