Torino - Verona 1-0 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 19 dicembre 2021) Alo stadio Olimpico Grandesi gioca-Hellas, match valido per la 18^ giornata della Serie A 2021/22. I granata di Juric vincono con un gol del centrocampista Pobega a metà primo tempo. Gialloblu in...

Sampdoria - Venezia eanimano la domenica pomeriggio di Serie A , con le due sfide delle ore 18 valide per la 18giornata . Blucerchiati e lagunari si fermano a vicenda sull'1 - 1 con i gol di Gabbiadini al ...Le due le gare delle 18 si sono concluse con il pari tra Sampdoria e Venezia 1 - 1 , e il successo granata:1 - 0 . Infine alle 20.45 Milan - Napoli. Calendario e risultati / ...Torino-Verona, match della 18a giornata di Serie A 2021-22, è terminata con il risultato di 1-0: gol di Pobega al 24'. Juric aveva chiesto una prova di maturità contro la sua ex squadra. Arrivata per ...SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti di Torino-Verona con le pagelle della partita: Pobega decide, Milinkovic-Savic tiene a galla i granata nel finale.