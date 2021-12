Milan ko col Napoli: l’Inter è campione d’inverno (Di domenica 19 dicembre 2021) l’Inter di Simone Inzaghi è aritmeticamente campione d’inverno in virtù della sconfitta del Milan a San Siro contro il Napoli l’Inter di Inzaghi è aritmeticamente campione d’inverno. La sconfitta del Milan contro il Napoli a San Siro, arrivata per un gol di Elmas, permette ai nerazzurri di restare al primo posto della classifica di Serie A al termine del girone di andata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)di Simone Inzaghi è aritmeticamentein virtù della sconfitta dela San Siro contro ildi Inzaghi è aritmeticamente. La sconfitta delcontro ila San Siro, arrivata per un gol di Elmas, permette ai nerazzurri di restare al primo posto della classifica di Serie A al termine del girone di andata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

annatrieste : Spalletti 'Col Milan la squadra deve avere il Vesuvio dentro' Ok il Vesuvio basta non avere dentro la Circumvesuviana - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - AntoVitiello : Da #Milanello, allenamento defaticante terminato da poco. #Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programm… - AleBottazzi_23 : RT @russ_mario1: Al Milan mancano tutti i giocatori che hanno permesso di svoltare, perché moderni e col cambio di passo: Theo, Leao, Rebic… - GianRattazzi : @auro_milan @Edo_acmilan89 Ma che c’entra marotta col Milan? Quello vince gli scudetti. Delaurentis si è sacrifica… -