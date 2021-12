Love is in the air, trame dal 20 al 24 dicembre: un bacio appassionato (Di domenica 19 dicembre 2021) Un bacio romantico ed appassionato farà sognare i fan di Love is in the air, come evidenziano le trame dal 20 al 24 dicembre. Serkan, intanto, dopo aver ritrovato il plettro della sua chitarra custodito da Eda, capirà che lei prova ancora dei sentimenti per lui. Più tardi, il giovane avrà un battibecco con Kiraz, il cui carattere presenterà delle analogie con qualcuno a lui molto familiare. Dal canto loro, anche Seyfi e Aydan inizieranno a pensare che la bambina sia figlia di Eda e Serkan e non di Melo e Burak. In seguito, Engin e Piril porteranno Can a trovare Kiraz a Sile. L'ex socio di Serkan, però, si meraviglierà di quanto la moglie conosca la bambina. Dal canto loro, Ayfer e Aydan terranno lontani Serkan e Eda, spingendoli rispettivamente tra le braccia di Burak e di Deniz, ma i loro sforzi ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 dicembre 2021) Unromantico edfarà sognare i fan diis in the air, come evidenziano ledal 20 al 24. Serkan, intanto, dopo aver ritrovato il plettro della sua chitarra custodito da Eda, capirà che lei prova ancora dei sentimenti per lui. Più tardi, il giovane avrà un battibecco con Kiraz, il cui carattere presenterà delle analogie con qualcuno a lui molto familiare. Dal canto loro, anche Seyfi e Aydan inizieranno a pensare che la bambina sia figlia di Eda e Serkan e non di Melo e Burak. In seguito, Engin e Piril porteranno Can a trovare Kiraz a Sile. L'ex socio di Serkan, però, si meraviglierà di quanto la moglie conosca la bambina. Dal canto loro, Ayfer e Aydan terranno lontani Serkan e Eda, spingendoli rispettivamente tra le braccia di Burak e di Deniz, ma i loro sforzi ...

