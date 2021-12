Calcio femminile, Coppa Italia 2021: Juventus a valanga sul Bari, bene Inter e Fiorentina (Di domenica 19 dicembre 2021) Terza giornata di gare nella fase a gironi della Coppa Italia di Calcio femminile 2021 in cui la Juventus ha conquistato l’ennesimo successo stagionale, sconfiggendo per 4-1 il Bari. Decisiva la doppietta di Agnese Bonfantini, mentre le altre due reti portano la firma di Arianna Caruso e Amanda Nilden. Sfida molto equilibrata invece tra Lazio e Fiorentina, decisa all’83’ dal gol viola di Daniela Sabatino, mentre l’Inter ha avuto la meglio sulla San Marino Academy per 3-0, grazie alle due reti di Tatiana Bonetti al 31? e al 58?, prima del sigillo nel recupero timbrato da Elisa Polli. A chiudere il quadro ecco il 3-0 della Sampdoria sul campo del Ravenna. In testa alla classifica a punteggio pieno ci sono ora Milan, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Terza giornata di gare nella fase a gironi delladiin cui laha conquistato l’ennesimo successo stagionale, sconfiggendo per 4-1 il. Decisiva la doppietta di Agnese Bonfantini, mentre le altre due reti portano la firma di Arianna Caruso e Amanda Nilden. Sfida molto equilibrata invece tra Lazio e, decisa all’83’ dal gol viola di Daniela Sabatino, mentre l’ha avuto la meglio sulla San Marino Academy per 3-0, grazie alle due reti di Tatiana Bonetti al 31? e al 58?, prima del sigillo nel recupero timbrato da Elisa Polli. A chiudere il quadro ecco il 3-0 della Sampdoria sul campo del Ravenna. In testa alla classifica a punteggio pieno ci sono ora Milan, ...

