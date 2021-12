Regime forfettario ed e-fattura: cosa manca prima dell’obbligo? I due step (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questi ultimi giorni, vi sono state notizie di rilievo per coloro che – tra le p. Iva – hanno aderito al Regime forfettario. Infatti, il Comitato dei rappresentanti permanenti UE ha dato il via libera all’Italia, per quanto attiene all’obbligo di fattura elettronica. Ma la strada non è completata del tutto: al fine di introdurre l’obbligo occorrono ancora due ulteriori passaggi. Ecco quali. Regime forfettario e fattura elettronica: il quadro normativo sta per cambiare Al momento nel nostro paese – a partire dal primo gennaio 2019 – si applica, per le p. IVA, l’obbligo di emettere fattura soltanto in formato elettronico per il tramite del cd. SdI (Sistema di Interscambio). Ma vi sono comunque delle eccezioni ad un dovere, che è stato ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questi ultimi giorni, vi sono state notizie di rilievo per coloro che – tra le p. Iva – hanno aderito al. Infatti, il Comitato dei rappresentanti permanenti UE ha dato il via libera all’Italia, per quanto attiene all’obbligo dielettronica. Ma la strada non è completata del tutto: al fine di introdurre l’obbligo occorrono ancora due ulteriori passaggi. Ecco quali.elettronica: il quadro normativo sta per cambiare Al momento nel nostro paese – a partire dal primo gennaio 2019 – si applica, per le p. IVA, l’obbligo di emetteresoltanto in formato elettronico per il tramite del cd. SdI (Sistema di Interscambio). Ma vi sono comunque delle eccezioni ad un dovere, che è stato ...

Advertising

Piersoft : Regime forfettario partita Iva: cos’è, come accedere e quanto si paga - giovannidalloli : Regime forfettario partita Iva: cos’è, come accedere e quanto si paga - l_odioso : @gyn_lemon Egregia, lei paga le imposte dirette sui servizi onlyfans? È iscritta al MOSS? Ci paga l’IVA? O è in reg… - infoiteconomia : Detrazioni edilizia, lo sconto in fattura vale anche per chi è in regime forfettario - LavoroFisco : Regime forfettario: le novità in arrivo dal 2022 -