Muore in Cile Doña Lucia, l'ombra del male (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Pinochet? Per i Cileni è come un cancro. Un male oscuro… doloroso. Si sa di averlo, ma si ha paura persino di parlarne, di pronunciarne il nome. Così si finisce per far finta che non esista. Forse speriamo che ignorandolo, questo male se ne vada da solo, senza doverlo affrontare…”. La ragazza che – nel marzo del 1999 - mi serviva al tavolino del Cafè El Biografo, punto d’incontro di poeti e studenti nel barrio pittoresco di Bellavista a Santiago, il quartiere degli artisti e dei vecchi ristoranti, con le sue case colorate, avrà avuto poco più di vent’anni. Forse non era nemmeno nata quando il generale Augusto Pinochet Ugarte, il “Senador vitalicio”, come lo chiamavano in Cile, ordinava di “asasinar, torturar y hacer desaparecir” i suoi oppositori – come gridavano familiari degli oltre tremila desaparecidos ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Pinochet? Per ini è come un cancro. Unoscuro… doloroso. Si sa di averlo, ma si ha paura persino di parlarne, di pronunciarne il nome. Così si finisce per far finta che non esista. Forse speriamo che ignorandolo, questose ne vada da solo, senza doverlo affrontare…”. La ragazza che – nel marzo del 1999 - mi serviva al tavolino del Cafè El Biografo, punto d’incontro di poeti e studenti nel barrio pittoresco di Bellavista a Santiago, il quartiere degli artisti e dei vecchi ristoranti, con le sue case colorate, avrà avuto poco più di vent’anni. Forse non era nemmeno nata quando il generale Augusto Pinochet Ugarte, il “Senador vitalicio”, come lo chiamavano in, ordinava di “asasinar, torturar y hacer desaparecir” i suoi oppositori – come gridavano familiari degli oltre tremila desaparecidos ...

