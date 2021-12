LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: vince Kilde, 6° Dominik Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 13.16 Matteo Marsaglia, ultimo azzurro in gara, finisce fuori dalla zona punti: è 32° a 1?89. 13.09 Matteo Franzoso, al debutto in Coppa del Mondo, è 43° a 2?78. Purtroppo, come sappiamo, il circuito maggiore è un altro mondo rispetto alla Coppa Europa. 13.07 Lo sloveno Cater si inserisce in 12ma piazza a 1?14 da Kilde. 13.02 Delude Emanuele Buzzi, 36° a 2?43. 12.58 Fioccano gli inserimenti. Il tedesco Jocher è 14° a 1?19. 12.55 L’austriaco Danklmaier è 13° a 1?18. La pista è in ottime condizioni, splende il sole: il tempo si può fare. 12.53 Bella gara per Guglielmo Bosca! E’ 17° a 1?31: peccato per il finale dove ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 13.16 Matteo Marsaglia, ultimo azzurro in gara, finisce fuori dalla zona punti: è 32° a 1?89. 13.09 Matteo Franzoso, al debutto in Coppa del Mondo, è 43° a 2?78. Purtroppo, come sappiamo, il circuito maggiore è un altro mondo rispetto alla Coppa Europa. 13.07 Lo sloveno Cater si inserisce in 12ma piazza a 1?14 da. 13.02 Delude Emanuele Buzzi, 36° a 2?43. 12.58 Fioccano gli inserimenti. Il tedesco Jocher è 14° a 1?19. 12.55 L’austriaco Danklmaier è 13° a 1?18. La pista è in ottime condizioni, splende il sole: il tempo si può fare. 12.53 Bella gara per Guglielmo Bosca! E’ 17° a 1?31: peccato per il finale dove ha ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: Kilde davanti a Mayer 6° Dominik Paris - #alpino #SuperG… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, super-G maschile Val Gardena 2021 IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.15 da Puchner risultati e classifica -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia seconda, benissimo Elena Curtoni. Risultati e c… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: 3° Casse, attesa per Paris con il n.18 -