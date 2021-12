Lazio | riecco la vittoria | la risposta di Luis Alberto ‘spiazza’ Sarri

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladisupera il Genoa senza Immobile ma con unformato extra nella mezz’ora in cui è stato chiamato in causain scioltezza percontro il Genoa. I biancocelesti hanno battuto i rossoblù per 3-1. Le reti della squadra di casa sono state siglate da Pedro, Acerbi e Zaccagni. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ciro Immobile si candida, ancora una volta, a essere il grande trascinatore della Lazio: una sua doppietta è in quota a 4,10. Mattia Destro ha un conto aperto con la Lazio, visto che le ha segnato 6 ... Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica.