Uomini e Donne anticipazioni oggi: Matteo Ranieri bacia la sua corteggiatrice? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri pomeriggio il pubblico ha assistito ad una puntata ricca di emozioni ma non sono mancati nemmeno gli scontri, scatenati proprio dalla scelta improvvisa di Andrea Nicole. oggi, invece, le cose si prospettano più tranquille ma, nonostante questo, non mancheranno i colpi di scena. oggi, giovedì 16 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la penultima della settimana. Il programma di Maria De Filippi continua ad attirare ogni giorno moltissimi telespettatori, grazie soprattutto alle vicende che vedono protagonistitronisti e corteggiatori ma anche dame e cavalieri. Mentre Andrea Nicole ha già scelto, non senza qualche polemica, e Roberta Ilaria è pronta a farlo, però, oggi al centro dello studio si siederà Matteo Ranieri, unico tronista uomo della ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri pomeriggio il pubblico ha assistito ad una puntata ricca di emozioni ma non sono mancati nemmeno gli scontri, scatenati proprio dalla scelta improvvisa di Andrea Nicole., invece, le cose si prospettano più tranquille ma, nonostante questo, non mancheranno i colpi di scena., giovedì 16 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di, la penultima della settimana. Il programma di Maria De Filippi continua ad attirare ogni giorno moltissimi telespettatori, grazie soprattutto alle vicende che vedono protagonistitronisti e corteggiatori ma anche dame e cavalieri. Mentre Andrea Nicole ha già scelto, non senza qualche polemica, e Roberta Ilaria è pronta a farlo, però,al centro dello studio si siederà, unico tronista uomo della ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - SusyDiStefano6 : @SBruganelli Sonia fatti una vita come Soleil,abbiamo fustigatore due piccioni con una fava.Le donne che che voglio… - InVinoV61746588 : RT @InVinoV61746588: Dicono che l'invidia appartenga alle donne, ma nella realtà ho conosciuto molti più uomini invidiosi, li ho visti dive… -