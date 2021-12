No Green Pass: “Atto vile voler vietare nostra manifestazione”. Il Prefetto: “Regole più rigide” (Di giovedì 16 dicembre 2021) I No Green Pass potranno ritrovarsi in centro per il consueto momento di protesta anche in questo sabato, l’ultimo prima di Natale. Ma le Regole saranno più rigide. Lo assicura il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto: “Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei No Green Pass non toccherà il centro cittadino: il corteo partirà da piazza Castello, ma il centro sarà interdetto e, a differenza delle scorse volte, non ci farà ritorno”. Sono molte le voci in questi giorni di chi chiede di evitare il corteo No Green Pass. Questa mattina anche Confesercenti ha chiesto di tutelare il commercio nell’ultimo sabato pomeriggio prima ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 16 dicembre 2021) I Nopotranno ritrovarsi in centro per il consueto momento di protesta anche in questo sabato, l’ultimo prima di Natale. Ma lesaranno più. Lo assicura ildi Torino Raffaele Ruberto: “Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato ladei Nonon toccherà il centro cittadino: il corteo partirà da piazza Castello, ma il centro sarà interdetto e, a differenza delle scorse volte, non ci farà ritorno”. Sono molte le voci in questi giorni di chi chiede di evitare il corteo No. Questa mattina anche Confesercenti ha chiesto di tutelare il commercio nell’ultimo sabato pomeriggio prima ...

