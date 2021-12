Luca Zingaretti fa una dedica a Luisa Ranieri per il compleanno

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi è ildie per l’occasionele hato parole d’amore in un post su Instagram Oggi è ildiche spegne quarantotto candeline. Sono giorni di entusiasmo e di frenesia per l’attrice tra conferenze stampa e anteprime del film “7 donne e un mistero” con il quale sarà al cinema dal 25 dicembre. Un, quindi, colmo di impegni lavorativi, di domande a cui rispondere ma anche di tanto affetto e amore. Sin dalle prime ore del giorno, l’attrice è stata raggiunta da innumerevoli auguri da parte dei fans e di chi coloro che lavorano con lei e di amici del mondo dello spettacolo. Leggi anche: RITRATTO DI FAMIGLIA SULLA NEVE PER IGNAZIO MOSER E CECILIA ...

Advertising

361_magazine : Tanti auguri a #luisaranieri #lucazingaretti - MarcoYera : Su Eriksen potrebbe uscire un film in stile Netflix. Il ruolo di Conte lo potrebbe fare Ricky Memphis, per Marotta… - giuseppediemme : Prima mezz'ora di 'È stata la mano di Dio'. Luca Zingaretti, ti invidio tantissimo. - infoitcultura : Commissario Montalbano, il possibile sequel senza Luca Zingaretti - infoitcultura : Luca Zingaretti abbandona Il commissario Montalbano? A rischio la fiction di Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti

Oggi è il compleanno di Luisa Ranieri eper lei scrive la dedica più ...Oggi l'attrice napoletana festeggia 48 anni e per lei arrivano le parole di un innamoratissimo ...Oggi è il compleanno di Luisa Ranieri e per l’occasione Luca Zingaretti le ha dedicato parole d’amore in un post su Instagram ...T ra le serie tv più attese del 2022 svettano sul podio Il signore degli anelli e lo spin-off de Il trono di Spade House of Dragon. In molti però aspettano anche Bridgerton 2 e The Crown 5 e i nuoviss ...