Emilio Fede torna libero, i giudici decidono il differimento della pena per età e salute (Di giovedì 16 dicembre 2021) torna libero. Lo ha annunciato lo stesso giornalista, ieri sera, in una telefonata a Non è l'Arena. L'ex direttore del Tg4 era stato condannato in via definitiva nel 2019 per la vicenda Ruby bis a 4 ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021). Lo ha annunciato lo stesso giornalista, ieri sera, in una telefonata a Non è l'Arena. L'ex direttore del Tg4 era stato condannato in via definitiva nel 2019 per la vicenda Ruby bis a 4 ...

Advertising

fattoquotidiano : Emilio Fede, “anziano e in condizioni precarie”. Il Tribunale concede il differimento della pena - telodogratis : Concesso il differimento della pena ad Emilio Fede per il Ruby bis - ilriformista : Emilio #Fede era stato posto ai domiciliari e poi alla messa in prova, ora a 90 anni può tornare in libertà: “La su… - stop_fake_news_ : AGI - Al giornalista Emilio Fede, 90 anni, il tribunale della Sorveglianza di Milano ha concesso il differimento de… - GabrielParker74 : RT @fattoquotidiano: Emilio Fede, “anziano e in condizioni precarie”. Il Tribunale concede il differimento della pena -