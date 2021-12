Ciampino | attraversa il ponte e viene investito | ferito un pedone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ avvenuto poco fa un incidente nel quale è rimastoun. Stavando ildi via Morena, a, quando è stato colpito da una vettura. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di, i quali, al momento, stanno effettuando tutti i rilievi per chiarire la dinamica. Ilè stato trasportato con un’autoambulanza in ospedale, ma le sue ferite non risultano gravi. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.