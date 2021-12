Advertising

anteprima24 : ** Base Us Navy di Gricignano in emergenza: 'C'è un uomo armato' ** - larampait : #Gricignano. Alert nella base Us Navy: “Giovane armato di fucile” - PupiaTv : Gricignano, allarme nella base Us Navy: “Possibile tiratore attivo” - domdin : Si parla di una sparatoria nella base di supporto us navy di Gricignano di Aversa. Qualcuno ha informazioni più spe… - giovamartinelli : Mini-Thread Il rapporto del 'House of Commons Defence Select Committee' continua a far discutere. Certo, nessuno in… -

Ultime Notizie dalla rete : Base Navy

La Rampa

Tutto il personale dellaè, per le procedure di emergenza attivate in questi casi, nellain attesa di aggiornamenti sulla situazione.Gricignano (Caserta) " "Possibile tiratore attivo". E' il messaggio di emergenza apparso alle 18.25 sulla pagina social dellaUsdi Gricignano dove è scattato l'immediato "lockdown", isolamento, per tutto il personale. 'ATTENTION ON STATION. POSSIBLE ACTIVE SHOOTER ON SUPPORT SITE. SHELTER IN PLACE. LOCKDOWN ...«Attention, the possible active shooter situation on support site is on going. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on Support Site». Con questo messaggio la ...Last time British forces engaged in such activity was when RAF and Royal Navy pilots shot down Argentine Seahawks in 1982 ...