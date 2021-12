Premier League 2021/2022: l’Arsenal scavalca il West Ham, bene anche il Wolverhampton. Tra Crystal Palace e Southampton è 2-2 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finisce in parità la sfida tra Crystal Palace e Southampton (2-2), valida per la 17esima giornata della Premier League 2021/2022. I padroni di casa sbloccano il match dopo soli due minuti di gioco con uno splendido pallone filtrante di Edouard per Wilfried Zaha che, lanciato in area, non sbaglia e batte Caballero. Al 32?, però, gli ospiti reagiscono con una punizione perfetta di James Ward-Prowse, e Armando Broja firma l’1-2 dopo altri quattro minuti con una bella conclusione. Nel secondo tempo il Crystal Palace torna a fare male, e al 65? pareggia nuovamente i conti con un tap-in vincente di Jordan Ayew dopo un tiro respinto di Edouard. Tre punti importanti, invece, per il Wolverhampton, che vince di misura in casa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finisce in parità la sfida tra(2-2), valida per la 17esima giornata della. I padroni di casa sbloccano il match dopo soli due minuti di gioco con uno splendido pallone filtrante di Edouard per Wilfried Zaha che, lanciato in area, non sbaglia e batte Caballero. Al 32?, però, gli ospiti reagiscono con una punizione perfetta di James Ward-Prowse, e Armando Broja firma l’1-2 dopo altri quattro minuti con una bella conclusione. Nel secondo tempo iltorna a fare male, e al 65? pareggia nuovamente i conti con un tap-in vincente di Jordan Ayew dopo un tiro respinto di Edouard. Tre punti importanti, invece, per il, che vince di misura in casa ...

