PlayStation Plus: annunciato un weekend multiplayer gratuito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sony ha annunciato che il prossimo weekend il multiplayer sarà gratuito per tutti, anche ai non iscritti a PlayStation Plus Sono oramai molti anni che il PlayStation Plus è divenuto un requisito fondamentale per poter sfruttare il multiplayer sulle console Sony (oltre a garantire l’accesso ad alcuni giochi di mese in mese). Dopo la parentesi PS3, difatti, sin dalla generazione scorsa la casa nipponica ha scelto di replicare il modello iniziato da Xbox, garantendo le funzionalità online soltanto agli iscritti al servizio. Capita, però, che spesso vengono indetti weekend in cui è possibile provare gratuitamente il tutto, come nel caso del prossimo, durante il quale chiunque, pertanto, potrà divertirsi online in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sony hache il prossimoilsaràper tutti, anche ai non iscritti aSono oramai molti anni che ilè divenuto un requisito fondamentale per poter sfruttare ilsulle console Sony (oltre a garantire l’accesso ad alcuni giochi di mese in mese). Dopo la parentesi PS3, difatti, sin dalla generazione scorsa la casa nipponica ha scelto di replicare il modello iniziato da Xbox, garantendo le funzionalità online soltanto agli iscritti al servizio. Capita, però, che spesso vengono indettiin cui è possibile provare gratuitamente il tutto, come nel caso del prossimo, durante il quale chiunque, pertanto, potrà divertirsi online in ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Disponibile un nuovo bundle di Marvel's Avangers per gli abbonati PlayStation Plus - ReGamertron : RT @reghiumesports: La LAN della finale della 'CVL PLUS' si è conclusa con un po di amaro in bocca, ma che ci ha regalato una bella esperie… - infoitscienza : PlayStation Plus vi fa giocare gratis per tutto il weekend! - infoitscienza : PlayStation Plus dicembre 2021, nuovo bonus gratis su PS4 e PS5 a sorpresa - infoitscienza : PlayStation Plus ha un nuovo (piccolo) regalo gratis a sorpresa per gli abbonati -