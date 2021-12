Michele Merlo: aperta inchiesta per omicidio colposo, ecco gli aggiornamenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo 6 mesi dalla scomparsa dell’ex allievo di Amici, Michele Merlo, arriva il primo indagato per la sua morte. Andiamo a vedere. Era il 6 giugno quando Michele Merlo morì a causa di un’emorragia celebrale, a causa di una leucemia fulminante. Il padre del 28enne, conosciuto grazie alla sua partecipazione nella scuola di Amici di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo 6 mesi dalla scomparsa dell’ex allievo di Amici,, arriva il primo indagato per la sua morte. Andiamo a vedere. Era il 6 giugno quandomorì a causa di un’emorragia celebrale, a causa di una leucemia fulminante. Il padre del 28enne, conosciuto grazie alla sua partecipazione nella scuola di Amici di L'articolo proviene da Leggilo.org.

