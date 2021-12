Congedo parentale Covid | fino a quando è in vigore?

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gentile redazione, vi contatto come mamma e lavoratrice dipendente che ha già usufruito deldurante la pandemia. Ilera già stato esteso al 31 dicembre 2021, ma con la nuova proroga dello stato di emergenza c’è possibilità che questo venga ulteriormente prorogato anche al 2022? E in quel caso, le modalità rimarranno le stesse? Grazie, F.T. Risposta Gentile lettrice, il nuovo Decreto-legge approvato durante il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre non ha solo prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022. Contestualmente infatti, sono state prorogate diverse misure, come ad esempio il Super Green Pass in Zona Bianca, che non sarà più validoal 15 gennaio 2022 maal nuovo termine dello stato di emergenza. Sempre al 31 marzo 2022 è stato ...