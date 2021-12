Pnrr, Asstra: "Risorse per 27,4 mld per Tpl" (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un tema centrale sul tema dei trasporti pubblici locali è senz'altro quello delle Risorse: il Tpl può contare su contributi in conto investimenti di oltre 27,4 miliardi di Euro sull'orizzonte 2015-2033 (escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari) per l'acquisto di autobus e di materiale rotabile ferroviario, interventi per la sicurezza della rete ferroviaria, lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e il rinnovo della flotta navale. E' quanto si legge nel 'Position Paper' di Asstra, presentato in occasione del convegno 'Next Generation Mobility'. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destina 8,58 miliardi di euro per rendere il trasporto collettivo più sostenibile, prevedendo ad esempio il rinnovo di flotte bus e treni “verdi” (3,64 miliardi di euro), lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un tema centrale sul tema dei trasporti pubblici locali è senz'altro quello delle: il Tpl può contare su contributi in conto investimenti di oltre 27,4 miliardi di Euro sull'orizzonte 2015-2033 (escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari) per l'acquisto di autobus e di materiale rotabile ferroviario, interventi per la sicurezza della rete ferroviaria, lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e il rinnovo della flotta navale. E' quanto si legge nel 'Position Paper' di, presentato in occasione del convegno 'Next Generation Mobility'. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () destina 8,58 miliardi di euro per rendere il trasporto collettivo più sostenibile, prevedendo ad esempio il rinnovo di flotte bus e treni “verdi” (3,64 miliardi di euro), lo ...

