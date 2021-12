Omicron, primo studio sul campo in Sudafrica: il vaccino protegge al 70% dal ricovero (Di martedì 14 dicembre 2021) Le conclusioni provvisorie indicano che due dosi di vaccino Pfizer-Biontech offrono una protezione del 70% del rischio di ricovero, un livello ancora elevato ma inferiore al 93% garantito contro le precedenti ondate di Covid-19 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 dicembre 2021) Le conclusioni provvisorie indicano che due dosi diPfizer-Biontech offrono una protezione del 70% del rischio di, un livello ancora elevato ma inferiore al 93% garantito contro le precedenti ondate di Covid-19

Advertising

GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - HuffPostItalia : Guarito primo contagiato in Italia da Omicron: 'Salvo grazie ai vaccini. Ora torno in Africa' - rubenanguiano : Omicron, primo studio sul campo in Sudafrica: il vaccino protegge al 70% dal ricovero - Il Sole 24 ORE - danielevairo : RT @autocostruttore: Gran Bretagna, c'è il primo morto per Omicron: la variante dietro al 40% dei casi a Londra (contagi giornalieri 60.000… - nerimatteo : RT @autocostruttore: Gran Bretagna, c'è il primo morto per Omicron: la variante dietro al 40% dei casi a Londra (contagi giornalieri 60.000… -