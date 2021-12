Multe a chi non accetta il Bancomat: ecco dove sarà obbligatorio il Pos e le sanzioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Un emendamento penalizza chi non prevede pagamenti anche di piccolissimo importo. Si abbassa il tetto al contante da 2mila a mille euro di ANTONIO TROISE Articolo Superbonus per le villette, via il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Un emendamento penalizza chi non prevede pagamenti anche di piccolissimo importo. Si abbassa il tetto al contante da 2mila a mille euro di ANTONIO TROISE Articolo Superbonus per le villette, via il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Recovery, verso multe per chi non accetta pagamenti con bancomat #Bancomat - sole24ore : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - telodogratis : Pagamenti con bancomat e carte, multe in arrivo per chi non usa Pos - LauraCarrese : RT @valy_s: “Non abbiamo restrizioni,obblighi, #greenpass” e multe salate per chi prova anche solo a proporre obblighi vaccinali. Mai chius… - haelyn78 : RT @HuffPostItalia: Multe per chi non accetta i pagamenti col bancomat -