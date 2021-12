Luca, mangia sushi e muore dopo 9 giorni di agonia a 15 anni: dramma a Napoli, una fine orribile (Di martedì 14 dicembre 2021) Un dramma a Napoli: Luca Piscopo, studente liceale di Soccavo di soli 15 anni, è morto poco dopo essere andato a mangiare sushi a un ristorante giapponese. Poco dopo aver concluso il pasto la febbre alta, diarrea, vomito. Un calvario lungo nove giorni, al termine dei quali il suo cuore ha smesso di battere. Sulla tragedia ora indaga la Procura che ha disposto l'autopsia e iscritto due nomi nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo: il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55 anni, e il medico di base che ha prescritto a Luca la terapia domiciliare, di 61 anni. I titolari dell'inchiesta sono i pm Federica D'Amodio e Luigi Landolfi. I genitori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) UnPiscopo, studente liceale di Soccavo di soli 15, è morto pocoessere andato area un ristorante giapponese. Pocoaver concluso il pasto la febbre alta, diarrea, vomito. Un calvario lungo nove, al termine dei quali il suo cuore ha smesso di battere. Sulla tragedia ora indaga la Procura che ha disposto l'autopsia e iscritto due nomi nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo: il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55, e il medico di base che ha prescritto ala terapia domiciliare, di 61. I titolari dell'inchiesta sono i pm Federica D'Amodio e Luigi Landolfi. I genitori di ...

